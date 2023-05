Spiaggia del Ringo balneabile: ecco i 150 metri liberati (quasi) dalle barche VIDEO e FOTO - Tempostretto

I proprietari di imbarcazioni ormeggiate o abbandonate dovranno rimuoverle entro il weekend. Lunedì la pulizia straordinaria

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Dal lungomare del Ringo intitolato a Biagio Belfiore si torna a vedere il mare. Per decenni la vista dello Stretto è stata ostruita da barche e carrelli, ormeggiati o abbandonati sulla spiaggia. Certo è solo un tratto del litorale: 150 metri torneranno balneabili e fruibili da parte dei messinesi. E già stamattina, complice il sole e le alte temperature, qualcuno ne ha approfittato per esporsi al sole e godere di un affaccio al mare in centro città.

5 giorni per spostare o rimuovere le barche

L’area delimitata dal Comune di Messina è stata interessata da interventi di rimozione o spostamento delle imbarcazioni da parte dei proprietari già da lunedì 22 maggio. L’amministrazione ha specificato, con dei cartelli, che entro 5 giorni il tratto in questione doveva essere liberato da qualsiasi mezzo. E in gran parte è stato fatto, oggi rimangono circa 5 barche che sembrerebbero abbandonate. In ogni caso si avrà tempo fino al weekend per intervenire, poi sarà il comune a farlo. Lunedì 29 maggio, infatti, avranno inizio gli interventi di pulizia straordinaria da parte di Messina Servizi.

Le aree laterali rimarranno ai pescatori

Per quest’estate il tratto che torna alla pubblica fruizione sarà solo questo centrale, le aree laterali infatti rimarranno a disposizione delle barche e dei carrelli dei pescatori, almeno fino a quando non si stabilirà una collocazione definitiva. A giugno verranno installate due docce pubbliche, in corrispondenza delle scalinate dove sono già presenti le rampe per disabili.