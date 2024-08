La stagione estiva 2024 al Giardino Corallo IOS Arena di Messina VIDEO

Continua il cartellone. Redazionale

Redazionale – La Stagione Estiva 2024 del Giardino Corallo IOS Arena, iniziata nel mese di giugno, vanta una serie di eventi che spaziano dalla musica classica al pop, includendo tributi, danza, eventi sportivi,

cabaret, opere teatrali e stand-up comedy.

La programmazione estiva del Giardino Corallo IOS Arena mira a portare la struttura nel cuore della gente svolgendo un’importante funzione di valorizzazione del territorio messinese.

CALENDARIO EVENTI:

24 | 08 TEATRO

“Il ritorno di Diabolik” con G. e G. Speciale, S. Fama, G.

Giammusso

25 | 08 EVENTO

“La Notte della Tarantella”

28 | 08 TEATRO

“La banda degli onesti” regia Alessandro Idonea

31 | 08 MUSICA e TEATRO

“Mizzica questo è Jazz!” con A. Tidona

01 | 09 EVENTO

Festival Internazionale del Folklore

03 | 09 MUSICA Gerardina Trovato in concerto 2024

04 | 09 MUSICA

“La voce e il pianoforte” con Francesca Ariosto & Arianna

06 | 09 MUSICA

Concerto 2024 “Un’orchestra a 6 corde” con F. Buzzurro

07 | 09 EVENTO

La Notte della Taranta

08 | 09 TEATRO

“Nati in bianco e nero con C. Coltraro ed E. Puglia

Dal 12 | 09 al 15 | 09 EVENTO

PopUp Beer – Festival della Birra con ospiti musicali

22 | 09 MUSICA

‘Happy Birthday Frank” – omaggio a Frank Sinatra con R. Pirrone

26 | 09 STAND-UP COMEDY

“Sogno a tempo determinato” I Sansoni

28 | 09 MUSICA

“Goodbye Summer Fest” DJ SET con Skin

29 | 09 MUSICA

“Goodbye Summer Fest” SHOWCASE di Sophie & The Giants

Clicca e acquist sul sito.



Per info: 090343818 – +39 335 375360

giardinocorallo@gmail.com

Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.

Vi aspettiamo!