La Villa comunale di Furci si tinge di Verde, anfiteatro senza più barriere architettoniche VIDEO - Tempostretto

Viaggio nel polmone verde del centro jonico, destinato a cambiare volto grazie ad un finanziamento del governo nazionale. L'opera pronta entro fine anno

di Carmelo Caspanello

FURCI SICULO – La Villa comunale si tinge di verde, in attesa dell’ultimazione dei lavori di restyling. E’ iniziata la posa del prato inglese ed al contempo proseguono gli interventi di ristrutturazione dell’anfiteatro, unico nel suo genere in tutto il comprensorio. L’opera dovrebbe essere riconsegnata al Comune entro Natale. Insieme ad un’area giochi rinnovata, grazie tra l’altro all’inserimento di un parco giochi rinnovato ed inclusivo (frutto di un altro finanziamento).

Le modifiche rispetto all’elaborato originario

I tempi si sono allungati in quanto l’Amministrazione comunale di Furci Siculo ha chiesto delle modifiche rispetto all’elaborato originario, finalizzate all’abbattimento di alcune barriere architettoniche e alla creazione di un unico ambiente tra la cavea e il parco, attraverso la rimozione della ringhiera. Soddisfatto il sindaco Matteo Francilia, che questa mattina si è recato a “Furci Verde”, il polmone verde della cittadina jonica. “Mi reco spesso nei cantieri – spiega – per verificare lo stato degli interventi. Mi auguro che per Natale questa struttura, unica nel comprensorio, possa essere fruibile e ammirata nel suo splendore”.

I lavori finanziati dal Governo nazionale

Il cantiere è stato aperto ufficialmente il 22 dicembre dello scorso anno. I lavori sono il frutto di un finanziamento di 750mila euro, concesso dal Governo nazionale nell’ambito del Bando periferie. Ad aggiudicarseli, una ditta di Gela con un ribasso del 22, 573% sulla base d’asta di 580mila e 411 euro. “Parliamo di interventi radicali – evidenzia Francilia – che porteranno la struttura, realizzata trent’anni addietro, all’antico splendore. Tra l’altro sono stati realizzati degli impianti adeguati ai tempi per quanto riguarda l’illuminazione e l’irrigazione. La posa del prato inglese e il rifacimento della pavimentazione in pietra locale dei vialetti danno certamente un volto nuovo al parco. Grazie a questo finanziamento – conclude Francilia – l’intera struttura è stata messa in sicurezza attraverso la sostituzione della ringhiera che si affaccia sul torrente e la sostituzione della pavimentazione anti trauma dell’area giochi, che si snoda su una superficie di 430 metri quadrati”.