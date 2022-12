L'Archimede nei primi 4 posti al Premio "Francese": un corto contro la mafia VIDEO - Tempostretto

"La scelta" è il titolo proposto dalla classe III B del liceo messinese e premiato a Palermo con una menzione

MESSINA – Il liceo “Archimede” nei primi 4 posti al Premio “Mario e Giuseppe Francese” con una menzione. Oggi, lunedì 19 dicembre, la cerimonia a Palermo: tra 90 scuole siciliane la III B (II B al tempo del concorso) si è piazzata al quarto grazie a un cortometraggio sul tema “La memoria contro la mafia”. La classe era guidata dalla docente Laura Spadaro ed era presente stamattina, alla cerimonia a Palermo, la dirigente scolastica Laura Cappuccio.

Il Premio Mario e Giuseppe Francese, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia in collaborazione con le associazioni “Libera” e “Uomini del Colorado”, è promosso in memoria del giornalista Mario Francese, ucciso dalla mafia nel gennaio 1979.

Di seguito pubblichiamo un resoconto della studentessa Giulia Gallina.

Premio Francese: l’Archimede a Palermo regista di legalità

Una delegazione del Liceo Archimede, formata dall’ex II B ad indirizzo linguistico e guidata dalla docente di lettere e latino e autrice Francesca Spadaro, è stata selezionata tra 90 scuole siciliane come una delle quattro finaliste del Premio “Mario e Giuseppe Francese”. Il titolo del concorso “La memoria contro la mafia” è stato miratamente partorito per far sì che anche i più giovani, che non hanno vissuto il periodo delle stragi, riescano a maturare la consapevolezza necessaria a provar sdegno per questo fenomeno canceroso, come la protagonista del cortometraggio realizzato dagli “archimedini” incentrato sulla redenzione di una sfortunata ragazza nata in una famiglia di stampo mafioso attraverso gli stimoli dell’unica istituzione che in un mondo purtroppo sempre più soltanto ideale riesce a colmare le mancanze delle famiglie, la scuola.

I lavori preparatori del cortometraggio hanno visto impegnato ogni singolo alunno della classe e ruolo sicuramente indispensabile è stato giocato dalla docente Spadaro, guida attenta e innovatrice, che è riuscita a condurre i ragazzi fino alla finale di Palermo non senza complicazioni, dovute alla pandemia di Covid19.

La scelta dei luoghi interessati dalle riprese (immaginate come un tour urbano culminato nella manifestazione della giornata della legalità in memoria delle vittime di mafia) ha mantenuto coerente il fil rouge; tra essi, infatti, vi è anche la piscina comunale, intitolata alla nostra giovane conterranea vittima innocente di mafia Graziella Campagna, uccisa a Villafranca Tirrena nel 1985 a soli 17 anni.

Il titolo del cortometraggio “La scelta” racchiude il messaggio che con esso si è voluto veicolare: di fronte a un’entità che non è solo un’organizzazione criminale dedita ad attività illecite, ma un vero e proprio sistema di potere che, nutrendosi del consenso, dell’omertà e della collusione si presenta come uno “Stato” parallelo a quello di diritto, offrendo protezione, esigendo e gestendo “tasse” e amministrando il suo territorio con la violenza e l’intimidazione, un’efficace lotta non può prescindere dall’insegnamento della resilienza a coloro che cercano di emanciparsi da quel substrato socio-culturale che costituisce il terreno più fertile per l’attecchimento della mentalità mafiosa. Proprio la resilienza, assieme al sacrificio, all’impegno, alle storie delle vittime di mafia, ha permesso alla giovane protagonista del nostro cortometraggio di compiere la scelta giusta.

Giulia Gallina

III BL

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Archimede”