L'area Irsap di Larderia nel degrado, Caminiti: "La riqualificheremo" VIDEO - Tempostretto

L'assessore: "Presto un ingresso presidiato e la video sorveglianza". In corso gli interventi di pulizia"

MESSINA. Da circa due mesi vanno avanti gli interventi per la pulizia della zona Irsap (area ex Asi) di Larderia. Questa mattina il sopralluogo dell’assessore comunale Francesco Caminiti, insieme al deputato regionale di Sud chiama Nord Alessandro De Leo. L’area è da anni vittima di incuria e inciviltà, numerose discariche si trovavano fra i vari capannoni, un furgone abbandonato era stato addirittura trasformato in un enorme cassone. La prima parte della riqualificazione è appunto servita a eliminare la gran parte dei rifiuti sparsi sul terreno. “Dopo la bonifica delle discariche, proseguiremo con la pulizia dei viali e la scerbatura”, spiega l’assessore con delega alla gestione e valorizzazione del Patrimonio comunale.

L’area è passata da un paio d’anni sotto la competenza del Comune di Messina dopo diverse leggi regionali, l’ultima della quale nel 2018. E così mentre l’Irsap vigila sui regolamenti delle attività industriali al posto dei consorzi Asi, ormai soppressi, è dell’amministrazione comunale la responsabilità dell’arredo urbano, dell’illuminazione, carente, della rete idrica e di quella fognaria.

Annuncia Caminti: “Come soluzioni definitive per contrastare il degrado, ripristineremo il funzionamento delle torri dell’illuminazione, stiamo pensando anche a un impianto di videosorveglianza”. E, da parte sua, aggiunge il deputato regionale Alessandro De Leo: “Numerosi cittadini ci avevano segnalato il degrado in cui versava l’intera area, una zona di forte interesse industriale per l’intera città. Prevediamo di ripristinare il cancello d’ingresso e installare una guardiola di controllo”. Presenti al sopralluogo alcuni componenti del comitato cittadino “Vallata di Larderia”, i quali auspicano interventi risolutivi.

