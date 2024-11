Lavori in corso in via Macello Vecchio: l’anfiteatro prende forma VIDEO

Nel 2025 diventerà un'area pedonale: ecco come sta cambiando volto l'ex baraccopoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prima c’erano baracche e degrado, presto sorgeranno un’area pedonale e un anfiteatro. L’ex baraccopoli di via Macello Vecchio si sta trasformando e nel 2025 avrà tutto un altro volto. I lavori procedono e dovrebbero concludersi a marzo del prossimo anno.

Era una baraccopoli, sarà un’area pedonale

Delle baracche attaccate alle mura di Carlo V non c’è più traccia dal 2022. Dopo due anni, a maggio del 2024, finalmente sono partiti i lavori che vedranno questa via inutilizzabile trasformarsi in uno spazio pubblico verde. La strada di collegamento fra il viale Principe Umberto e Boccetta, era attraversata ogni giorno a piedi da molti croceristi in cerca di scorci panoramici, che dal prossimo anno non fotograferanno più le baracche con i tetti in amianto ma le antiche mura.

Si chiamerà via Caravaggio

Inoltre la via, su decisione del Consiglio comunale, cambierà nome e diventerà via Caravaggio. Ecco come sta prendendo forma il nuovo anfiteatro. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻