Via Macello Vecchio. Era una baraccopoli, sarà un’area da cui ammirare le antiche mura VIDEO

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si vedono ancora i segni sulle mura di Carlo V. Attaccate ad un pezzo di storia c’erano delle baracche. Restano segni di pittura azzurra, le guaine dei tetti e dei fori qua e la. Ecco come Messina per quasi 100 anni ha trattato ciò che rimaneva di una testimonianza del ‘500. Quella delle baraccopoli attaccate alle mura antiche è una storia che si ripete. Lo abbiamo visto in tanti dei nostri viaggi nelle baraccopoli.

Un’area pedonale e un piccolo anfiteatro

Fra 9 mesi questa via avrà cambiato totalmente volto. Intanto non si chiamerà più Macello Vecchio ma Caravaggio e poi diventerà un’area pedonale con un piccolo anfiteatro. Sarà un luogo in cui fare una passeggiata o semplicemente sostare ed ammirare le mura. E’ una strada di collegamento fra il viale Principe Umberto e il viale Boccetta. Una scorciatoia che molti turisti attraversano a piedi per raggiungere Cristo Re. Oggi passeggiano accanto alla rete che segna il cantiere e guardano incuriositi e un po’ sbalorditi, un domani la loro espressione probabilmente sarà diversa.

Ecco cosa prevede il progetto

Mentre era in corso il sopralluogo congiunto di vari enti coinvolti, di croceristi in vacanza ne sono passati a decine. Tutti a piedi, diretti appunto al belvedere. A spiegare il progetto che trasformerà l’area sono il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria e l’architetta che coordina l’area tecnica della struttura commissariale, Grazia Marullo.

Mura di Carlo V e arco di Cristo Re, interverrà il Comune

A spiegare come si interverrà per ridare lustro alle mura di Carlo V e al vicino arco di Cristo Re, ingabbiato nella protezione da quasi 3 anni, sono il sindaco Federico Basile e il suo vice Salvatore Mondello. Era presente anche la soprintendente ai beni culturali, Mirella Vinci, che ha già dato parere al Comune affinché si intervenga al più presto per restituire decoro a questo luogo frequentato da molti turisti ma anche dai messinesi.

