Letture per bambini da 0 a 6 anni: a Messina approda il Festival del libro per l'infanzia VIDEO - Tempostretto

Il 14 maggio al Palacultura: ecco gli appuntamenti per tutta la famiglia dalle 9.30 alle 18.30. Il programma

Di Silvia De Domenico

MESSINA – La manifestazione arriva a Messina per la prima volta. Domenica 14 maggio, che è anche la giornata dedicata alla Festa della mamma, il Palacultura di Messina aprirà le porte a tutta la famiglia. La lettura in età prescolare, da 0 a 6 anni, infatti dipende soprattutto dai genitori, dai nonni o da chi si occupa dei piccoli. E’ a loro che il Festival del libro per l’infanzia si rivolge, oltre ovviamente alla partecipazione degli addetti ai lavori e delle case editrici che si rivolgono ai piccoli lettori di domani.

Evento promosso dall’associazione “Intervolumina”

Con le volontarie dell’associazione “Intervolumina” Mariangela Orlando e Carmen Puglisi raccontiamo come si articolerà la giornata. La manifestazione in realtà inizierà già il giorno prima, il 13 maggio alle 18.30, con uno spettacolo per bambini dai 4 anni su all’Auditorium Fasola. L’obiettivo di queste giornate è anche quello di far avvicinare al teatro e alla lettura bambini e famiglie che non ne hanno la possibilità per condizioni economiche e culturali. Lo spettacolo, infatti, sarà gratuito per i piccoli, così come le attività laboratoriali e le letture previste per la giornata di domenica.

Alla presentazione dell’evento era presente l’assessore alla Cultura Enzo Caruso che ha portato i saluti del sindaco Federico Basile e ricordato l’importanza della lettura in tenera età. “Da professore ho sempre notato gli alunni che leggevano da piccoli e chi no”, ha detto Caruso. L’assessore ha voluto ringraziare l’associazione Intervolumina e il suo presidente Giuseppe Lipari “per il lavoro svolto nell’organizzazione della manifestazione e per il valore culturale della stessa”. Il Comune di Messina sostiene, infatti, il festival e sarà presente all’inaugurazione domenica 14 maggio alle 9.30.