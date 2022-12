"L'isola pedonale una scelta strategica aperta ai commercianti e imprenditori del futuro" VIDEO - Tempostretto

Lo afferma l'assessore Massimo Finocchiaro in relazione alle mofifiche in vigore dal 24 dicembre

MESSINA – “Dal confonto con i commercianti nascono alcune modifiche che però non alterano la sostanza dell‘isola pedonale“. Appena reduce dal confronto, mercoledì 21 dicembre, l’assessore Massimo Finocchiaro insiste sull’importanza di avere trovato un punto d’incontro. Da qui alcune correzioni in merito alll’isola pedonale, con un’ordinanza in vigore dal 24 dicembre.

Come ha precisato il vicensindaco Salvatore Moncello, “è in programma la riapertura dei controviali a parcheggio dalla mattina e fino alle 20,30 e la chiusura totale delle Isole pedonali dalle 20,30 alle 4. Rimane pertanto invariata l’Isola, così come stata configurata inizialmente. Inoltre, per evitare congestioni veicolari, si lascerà libera al transito via S. Maria Alemanna. Ciò serve per creare una connessione diretta con la via Garibaldi, facendo fluire il traffico in modo regolare. Questa sperimentazione rimarrà in vigore sino all’8 gennaio”.

Ma è vero, assessore Finocchiaro, che le isole pedonali faranno chiudere i commercianti? “Non è così. Io porto sempre l’esempio di altre capitali europee. Inoltre, questa sperimentazione va intesa in vista di un impegno strutturale. L’isola pedonale è una scelta strategica. E saranno gli imprenditori a fare attività di sera e di notte in quelle vie per ora non coperte da questo tipo di proposta commerciale. Oggi una parte del centro storico è pieno di locali e anche le altre zone saranno animate da un nuovo spirito imprenditoriale”.

