L'Università di Messina riparte dal Dicam: "Un'inaugurazione è sempre un buon inizio" VIDEO - Tempostretto

E' la prima cerimonia dopo la bufera che ha travolto l'Unime. Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne intitolato al prof. La Torre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il rinnovato edificio che ospita il Dicam (Dipartimento di Civiltà Antiche e Monderne) dell’Università di Messina è stato intitolato al professore Gioacchino Francesco La Torre. Una targa voluta dall’ormai ex rettore Salvatore Cuzzocrea, che ha trovato la piena approvazione dell’Ateneo.

A scoprirla i familiari del professore scomparso e il direttore del Dicam, il professore Giuseppe Giordano. A fare gli onori di casa insieme a lui il prorettore vicario dell’università Eugenio Cucinotta. “Un dipartimento che si rinnova all’esterno e nei locali interni, con aule all’avanguardia per la didattica”, aggiunge il professore.

La prima cerimonia ufficiale dopo la bufera

E’ la prima cerimonia ufficiale dopo la bufera che ha travolto l’Unime. Il prorettore vicario non dice nulla di più sull’argomento se non che “un’inaugurazione è sempre un buon inizio, soprattutto per la nostra università e per la nostra città”. “E’ un cambiamento importante, che ci permette di rinascere e ripartire“, dichiara il professore Giordano riferendosi ai nuovi locali inaugurati e presentati alla popolazione studentesca. Qui le foto del nuovo dipartimento e dell’inaugurazione