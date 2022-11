Maltempo ad Acqualadrone, il grido d'aiuto dei cittadini: "Il mare si prende le case" VIDEO - Tempostretto

Paura e rabbia tra i cittadini. Presente anche la VI Municipalità, in costante contatto con l'assessore Minutoli

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Tra i villaggi maggiormente colpiti dalle mareggiate c’è stato, nelle scorse ore, Acqualadrone. Nel corso della mattinata, mentre le onde continuano a infrangersi contro i muri delle case, con l’acqua che a più riprese invade la carreggiata della strada principale, sono arrivati i mezzi della Protezione Civile. Al nostro arrivo, con uno scavatore si cercava di rimuovere il più possibile fango e detriti, “sistemati” a bordo strada quasi a voler costruire una piccola barriera. Ma non basta.

L’appello degli abitanti

Gli abitanti sono in stato d’agitazione e c’è chi ha lottato per non vedere il mare entrare all’interno della propria casa. “Qualcuno si è sentito anche male. Da stamattina cerchiamo di far venire qui mezzi per aiutarci – racconta un residente, Giuseppe Smedile -. La Protezione civile sta accantonando la sabbia per metterla davanti al mare per tentare di fare una barriera. Non abbiamo visto l’amministrazione, ma avremmo gradito la visita del sindaco Basile. Qui ci sono persone che hanno dato la vita per farsi una casa e ora il mare se la sta prendendo”.

Pagano: “Eventi sempre più frequenti”

“Arrivano segnalazione da ovunque, Ortoliuzzo, Rodia, San Saba, Torre Faro – racconta il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, costantemente in contatto con l’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli – ma qui Acqualadrone è sicuramente uno dei posti che ha subito più danni. Fino a poche ore fa la strada era interrotta. L’acqua ha invaso le abitazioni. Ho parlato telefonicamente con l’assessore che conosce bene la situazione. Servono interventi importanti, dalla Regione al Comune. Noi siamo qui e cerchiamo di tranquillizzare i cittadini ma questi eventi sono sempre più frequenti”.

