Maltempo. "Ad Acqualadroni urge protezione dal mare" VIDEO - Tempostretto

Il video del consigliere Costanzo e l'appello del lettore Smedile: "Bisogna intervenire subito"

MESSINA – “Ad Acqualadroni il mare è in strada e si è mangiato la spiaggia. Non c’è più tempo da perdere”. Nuovo appello del lettore Giuseppe Smedile. In un video girato dal consigliere della Municipalità Massimo Costanzo, e in un altro girato dallo stesso Smedile, oggi martedì 22 novembre, viene ancora una volta denunciata la situazione del villaggio, acuita dal maltempo. Scrive Smedile a Tempostretto: “Il mare ormai ha superato tutte le barriere e non trova più nessun ostacolo arrivando con facilità all interno delle case. Fino ad oggi, per fortuna, non ha fatto mareggiate veramente importanti. Alla prima, parecchie case di Acqualadroni scompariranno”.

L’invito agli amministratori

Aggiunge Smedile: “Avevo invitato gli amministratori a venire in paese quando c’è tempo brutto. Non voglio essere ripetitivo ma è doveroso ribadire ancora una volta che, l’ultima volta che sono stati riposizionati i massi, la spiaggia è scomparsa totalmente, anziché dare maggiore sicurezza. Mi rivolgo ancora una volta agli amministratori affinché intervengano immediatamente per la risoluzione del gravissimo problema”.

