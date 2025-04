Mansarda distrutta da un fulmine. Una famiglia riesce a scappare VIDEO

L'intervento dei vigili del fuoco a Roccafiorita

Un fulmine ha colpito una casa in via Francesco Bonanno, a Roccafiorita, provocando un incendio che ha interessato interamente l’ultimo piano mansardato, adibito a cucina. L’evento si è verificato intorno alle ore 16, durante un’intensa attività temporalesca che ha interessato la zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine avrebbe colpito l’impianto elettrico, causando un corto circuito che ha innescato le fiamme, prima al frigorifero e poi a tutto il locale. Fortunatamente, gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 18.

Completamentre distrutta la mansarda, danni strutturali al tetto, anche se la stabilità di tutto l’edificio non è compromessa. Verifiche in corso per determinare una più precisa entità dei danni.