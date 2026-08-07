 Maria Grazia Cucinotta testimonial della Bandiera Blu a Messina VIDEO 

Maria Grazia Cucinotta testimonial della Bandiera Blu a Messina VIDEO 

Redazione

Maria Grazia Cucinotta testimonial della Bandiera Blu a Messina VIDEO 

venerdì 07 Agosto 2026 - 15:40

Il video "Messina. Un mare di libertà" è stato girato tra Capo Peloro, Ringo e Santa Margherita

MESSINA – Maria Grazia Cucinotta è la testimonial della Bandiera Blu 2026, il riconoscimento assegnato al Comune di Messina per il secondo anno consecutivo che la conferma unica città metropolitana d’Italia insignita del vessillo da parte della Foundation for Environmental Education (FEE): l’attrice messinese diventa protagonista di un video intitolato “Messina. Un Mare di Libertà”, che propone un racconto visivo per mettere in relazione paesaggio, comunità, accessibilità e rispetto dell’ambiente. La narrazione si sviluppa lungo tre luoghi simbolici del litorale: Capo Peloro, con il suo affaccio sullo Stretto e il Pilone; il Ringo, spazio centrale del tema dell’inclusione e della fruizione del mare; il lungomare di Santa Margherita, che restituisce il respiro più ampio della costa urbana.

Un progetto voluto dall’Amministrazione comunale e realizzato da Messina Social City attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027: un risultato che non ha soltanto un valore simbolico, ma rappresenta la sintesi di un percorso amministrativo, ambientale e territoriale costruito nel tempo.

La presenza di Maria Grazia Cucinotta, attrice profondamente legata a Messina, contribuisce a dare al progetto una forte riconoscibilità, rafforzando il legame tra il messaggio istituzionale e l’identità del territorio. Il filmato, curato dalla Bquadro insieme con l’associazione BIOSper l’ideazione e la valorizzazione culturale, è stato diretto dal regista Andrea Vanadia e nasce infatti con una doppia funzione: da un lato accompagnare la promozione della Bandiera Blu 2026 e la comunicazione istituzionale della città; dall’altro offrire un racconto contemporaneo di Messina, capace di valorizzarne il mare come spazio di bellezza, diritti, accessibilità e appartenenza.

Il video presentato nell’ambito delle iniziative pubbliche e istituzionali legate a Messina Bandiera Blu 2026 e accompagnerà, nei prossimi mesi, le azioni di promozione e comunicazione previste dal programma.

Maria Grazia Cucinotta sulla spiaggia del Ringo

8 commenti

  1. Bruno 7 Agosto 2026 16:37

    Mi dispiace ma di blu c’è ben poco si può issare la bandiera bianca di resa. Quella si!

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  2. Emanuele Ferrara 7 Agosto 2026 17:40

    E le fogne che scaricarono a Mare non le hai viste? Basta con la pubblicità fatta per avere più visibilità. Siate seri e consapevoli che senza una politiva di investimenti veri e sostenibili Messina non farà mai il salto di qualità. La natura, il paesaggio, la bellezza vanno difesi e curati tutti i giorni non con slogan ma con l’impegno e la competenza di chi vuole veramente il bene di questa città. Cara Maria Grazia c’è tanto da fare. Tu hai fatto la tua parte ma altri, quelli che dovrebbero assicurare a questa città i servizi e la qualità della vita sono troppo distanti dalla realtà e non si impegnano come dovrebbero! Grazie lo stesso comunque!

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  3. Nanni2 7 Agosto 2026 17:59

    Si è confusa sicuramente con i colori.

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  4. Enzuccio 8 Agosto 2026 00:11

    Cara signora Cucinotta ha provato ad andare a mare ? Io dopo anni sono tornato nella mia terra , a pace ho trovato cocci di bottiglia plastica cartacce.. a ganzirri barche in mezzo che non permettono di farti il bagno , ed anche qui cartacce vetri e spazzatura varia.. per non parlare del malcostume di lasciare la propria sdraio e il proprio ombrellone occupando il posto…. Messina e’ bellissima , purtroppo però il messinese non merita la bandiera blu, picchi fa schifu!

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  5. Verita 8 Agosto 2026 05:49

    Ottimo marketing… il video è ben fatto

    Purtroppo noi del luogo sappiamo benissimo che non è proprio così tutto rose e fiori

    Questo non per denigrare ma cercare di capire se questo è il loro modello strategico di sviluppo o c’è veramente qualcosa di più tangibile

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  6. Maurizio 8 Agosto 2026 08:14

    I soliti commenti degli irriducibili che dimostrano di non amare la nostra Città.
    Ad maiora Messina!

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  7. Massimo 8 Agosto 2026 08:40

    Mai sentita cavolata più grande…, accessibilità a Paradiso per scendere al mare se non fosse per una scaletta fatta grazie alla buona volontà dei residenti ciao mare e per i portatori d’handicap, state in strada. Sversamenti di fogne qua e là, corpi morti, barche, carrelli e trattorini onnipresenti ovunque. Pescatori e diportisti con nessun approdo sicuro
    Maria Grazie questa …………la dovevi evitare

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  8. Marilena 8 Agosto 2026 09:43

    La bandiera blu , non vuol dire mare pulito, ma come hanno già commentato altri lettori, vuol dire spiagge pulite, servizi per portatori di handicap, servizi per residenti per turisti e tutto quello che segue. Consiglio di imparare da chi sa come si fa..,.,

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