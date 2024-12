Massa San Nicola si trasforma nel villaggio di Babbo Natale. E s’ispira al Piccolo Principe VIDEO

Dal 18 al 22 dicembre. Si potrà visitare un giardino con 5000 rose ricamate a mano dai parrocchiani

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo il successo dello scorso anno torna il villaggio di Babbo Natale a Massa San Nicola. Una seconda edizione con tante novità. A raccontarle è il giovane parroco delle Masse, padre Giuseppe Giunti.

Si potrà incontrare il Piccolo principe

Innanzitutto il villaggio sarà a tema e si ispirerà al capolavoro del Piccolo principe. Infatti il sottotitolo dell’evento è “Il Piccolo Principe nel pianeta di Babbo Natale”. Nel percorso, quest’anno allungato, si potranno incontrare i personaggi del libro e visitare un giardino con 5000 rose ricamate a mano dai parrocchiani dei villaggi delle Masse. “Dalle loro sapienti mani sono stati realizzati tutti gli allestimenti, non abbiamo comprato nulla”, spiega padre Giunti.

Un evento per far rivivere il borgo

L’evento è idea e opera dei parrocchiani e degli abitanti dei villaggi collinari. E’ anche un’occasione per far vivere il villaggio cosiddetto “fantasma”, che ormai non è più tale perché ci vivono stabilmente 5 persone. “Il villaggio di Santa Claus sta diventando una tradizione che ci aiuta a mantenere vivo il borgo insieme a tutte le altre associazioni che lavorano sul territorio”, conclude Giunti.

Dal 18 al 22 dicembre

Alla conclusione del percorso si potrà assistere ad una rappresentazione dell’opera dei pupi. Quest’anno l’evento si allunga rispetto ai 3 giorni della precedente edizione e si potrà visitare il villaggio dal 18 al 22 dicembre. Inoltre è stato predisposto un ampio parcheggio a 200 metri dall’ingresso.