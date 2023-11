Massa San Nicola, il "borgo fantasma" si trasforma nel villaggio di Babbo Natale VIDEO - Tempostretto

L'idea di padre Giunti: "E' l'occasione per far rivivere e visitare un villaggio che tanti messinesi non conoscono"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ l’unico villaggio delle Masse disabitato da anni. Ma non del tutto abbandonato: ci sono ancora proprietari di case e terreni e qualcuno che giornalmente se ne prende cura. Il villaggio di Massa San Nicola è lo scenario ideale per il villaggio di Babbo Natale. Ecco l’idea del parroco dei villaggi collinari padre Giuseppe Giunti.

“E’ una buona occasione per visitare un villaggio sconosciuto a molti cittadini“, spiega il giovane parroco. L’iniziativa ha proprio l’intento di far rivivere questo luogo dimenticato ed è stato anche un modo per vedere gli abitanti dei villaggi vicini ricominciare a frequentarlo e portarci le nuove generazioni.

Animazione dal 15 al 17 dicembre e villaggio fino al 6 gennaio

Ci saranno gli elfi, la cassetta postale, la casa di Babbo Natale, una grande slitta e tanta animazione. L’evento inaugurerà il 15 dicembre e sarà possibile partecipare, gratuitamente, dal 15 al 17 dicembre dalle 17.00 alle 22.00. In queste tre serate il villaggio sarà animato e ci saranno attività per i più piccoli. Gli allestimenti e le luci, però, rimarranno fino al 6 gennaio, quindi sarà comunque possibile visitare il paese e vivere la magia del Natale anche oltre queste giornate.