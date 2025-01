Mattarella a Messina nel segno dell’Europa e della Costituzione

Il discorso del presidente della Repubblica, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una boccata d'ossigeno

MESSINA – Un discorso di alto livello nel segno della Costituzione e dei valori dell’Unione europea. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il dottorato honoris causa in Scienze delle pubbliche amministrazioni e ha inaugurato l’anno accademico di UniMe. Al Teatro Vittorio Emanuele, il suo è stato un discorso ispirato ai valori autentici dell’Unione europea e del diritto, compresa l’importanza del dialogo tra maggioranza e opposizione.

Una boccata d’ossigeno rispetto agli Usa di Trump e Musk e a un’Europa che stenta a decollare. Un’Europa debole mentre i massacri quotidiani, da Gaza all’Ucraina, rivelano la debolezza della diplomazia internazionale.

Nel frattempo, le destre promuovono muri e guerra ai migranti. E, dall’altra parte, come faro, rimangono i valori di una Costituzione, quella italiana, che ancora deve essere attuata fino in fondo in molte sue parti. E a ricordare l’apporto di Mattarella, come giurista, politico e giudice costituzionale, è stato Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale e già rettore dell’Università di Messina. Le loro relazioni rappresentano una luce, in termini di valori democratici, in tempi politici così sbandati.

Messina – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università degli Studi di Messina e al conferimento del Dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni al Presidente della Repubblica., oggi 22 gennaio 2025.

Foto di Paolo Giandotti – Ufficio stampa della presidenza della Repubblica)

