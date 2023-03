Meno prevenzione durante la pandemia, Alagna: "Non per colpa dei pazienti. Asp pronta a ripartire" VIDEO - Tempostretto

Via gli screening a km 0: se i cittadini non vanno in ospedale è l'azienda ad andare da loro

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Anche le campagne di screening hanno subìto una battuta d’arresto negli anni del Covid. “Non per trascuratezza da parte delle persone, anche l’Asp ha rallentato molto le attività di prevenzione negli ultimi due anni”, racconta il direttore generale dell’Asp di Messina Bernardo Alagna. Ora l’azienda è pronta a ripartire: “Dobbiamo riavviare le campagne in maniera vigorosa e raggiungere noi le persone il più vicino possibile ai loro luoghi di residenza”, spiega Alagna. Ecco perché la campagna prende il nome di “screening a km 0“.

Con il percorso screening si accorciano i tempi d’attesa

“Abbiamo visto che c’è un incremento dei tumori in stadio iniziale”, e come precisa il dottor Alagna l’obiettivo della campagna è proprio quello di fare diagnosi in maniera precoce e tempestiva. La dottoressa Rosaria Cuffari spiega a chi sono rivolti gli screening, uomini e donne di precise fasce d’età, totalmente gratuiti. La responsabile del centro gestionale screening illustra i vari step che affronta il paziente dalla diagnosi all’eventuale intervento e precisa che tramite quest’attività si accorciano i tempi d’attesa proprio perché la prenotazione delle visite non avviene tramite Cup (Centro unico prenotazioni).