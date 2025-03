Mercato Vascone, inizia il montaggio dei box nel parcheggio di via Catania VIDEO

Gazebo e casette di legno per i 49 operatori. Dal cimitero a Provinciale, però, si cammina a passo d'uomo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Inizia il montaggio dei nuovi box del Vascone nel parcheggio di via Catania. Stamattina gli operai erano al lavoro per la sistemazione dei gazebo affittati dagli operatori del mercato. Alcuni hanno scelto questa soluzione, altri delle casette in legno che verranno montate nelle prossime ore. Saranno 49 gli stalli previsti per loro e tutto dovrà essere pronto entro il fine settimana, in vista dell’apertura del mercato di lunedì mattina.

Traffico rallentato in via Catania

Già da qualche giorno però il traffico sulla careggiata lato monte ha subìto dei rallentamenti. Il tratto di via Catania che va dal cimitero a Provinciale è sempre stato caotico ma adesso che la carreggiata all’interno del parcheggio d’interscambio è chiusa al traffico la situazione è peggiorata. Si cammina letteralmente a passo d’uomo e questo preoccupa non poco i commercianti del mercato e non solo.

Disagi per gli esercenti esterni al mercato

A vivere i disagi e lo stress fra clacson e smog sono anche gli esercenti e i fiorai di via Catania. Anche per loro saranno duri i prossimi mesi senza il parcheggio di fronte, molto utilizzato dai propri clienti e dai visitatori del cimitero.