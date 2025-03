Vascone, da lunedì il mercato sarà nel parcheggio di via Catania VIDEO

Completata la segnaletica per i 49 stalli. Entro la settimana gli operatori monteranno box e gazebo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il nuovo parcheggio d’interscambio di via Catania non sarà più un parcheggio. Almeno per un po’ di mesi l’area sarà adibita a mercato. Già dal prossimo lunedì, 17 marzo, gli operatori del Vascone accoglieranno i propri clienti nella nuova postazione. Sono stati tracciati, tramite segnaletica orizzontale, gli stalli per i 49 mercatali. Nei prossimi giorni saranno i commercianti a montare i propri box e gazebo. Tutti i lavori comunque saranno completati entro la settimana, in vista dell’apertura di lunedì.

Nelle aiuole che fanno da spartitraffico sono stati ricavati dei punti acqua. Dei 52 operatori del mercato Vascone solo in 3 hanno deciso di trasferirsi al mercato Zaera di Viale Europa, tutti gli altri hanno preferito rimanere nella vicina area di parcheggio di via Catania.