Messina. Basile conferma la giunta De Luca, il vicesindaco è Gallo VIDEO - Tempostretto

MESSINA – Il saluto commosso alla città, con tutta la squadra di assessori al suo fianco. Poi l’annuncio: il vice sindaco di Federico Basile sarà Francesco Gallo. Uomo chiave della campagna elettorale e già assessore allo sport e ai grandi eventi, Gallo prenderà il posto ricoperto fino a qualche mese fa da Carlotta Previti. Una scelta che lo stesso neo sindaco Basile ha motivato con il grande impegno dimostrato in campagna elettorale, sempre accanto al candidato vincitore di Sicilia Vera.

“Con questo risultato sia del sindaco sia del Consiglio la città ha voluto dare un forte segnale alla politica e ai risultati già ottenuti – ha dichiarato Basile ai presenti – . È successo perché in questi anni i frutti si sono visti e tutti hanno capito che era la strada da seguire. Mi dà un ulteriore carico di responsabilità, portare risultati che non si sono visti da oltre 20 o 30 anni. Il calore che ho trovato in giro in 4 mesi e che oggi riscontro in un applauso lunghissimo dimostra quanta consapevolezza c’è stata. È importante che questo impegno continui insieme a voi ancora più forte per dare quel rilancio che la città merita. Voi mi avete regalato un lungo applauso, io oggi vi ringrazio di cuore per quello che mi avete dato. La squadra mi ha già chiesto le chiavi delle stanze per lavorare. E da lunedì cominceremo subito a operare con le prime delibere di giunta. Un applauso a loro, se lo meritano”.

Dopo le sue parole, gli assessori hanno giurato in ordine alfabetico. Sono Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Liana Cannata, Vincenzo Caruso, Francesco Gallo, Max Minutoli, Salvatore Mondello, Dafne Musolino e Carlotta Previti. Squadra confermata per intero rispetto alla giunta De Luca. Unica novità Liana Cannata, già preannunciata nello scorso marzo.