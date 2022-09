Messina. Bollette sempre più alte per famiglie e imprese, cosa ne pensano i commercianti VIDEO - Tempostretto

Dai panifici alle pescherie, fino a negozi, lavanderia, pasticceria e tanto altro: tutte le attività commerciali sono alle prese con costi per luce e gas sempre maggiori

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – Panifici, ristoranti, pescherie, paninoteca. Ma anche bar, pasticcerie, negozi di abbigliamento, e perfino attività come lavanderie e molto altro. Il caro-bollette, che sta duramente colpendo le famiglie, sta attaccando in maniera ancora più aggressiva le attività e le imprese medio-piccole. Il costo dell’energia aumenta e per luce e gas gli imprenditori spendo sempre di più.

Un tema che Tempostretto sta affrontando da tempo e che continueremo a seguire.

C’è chi invoca l’aiuto governativo e chi decide di alzare i prezzi o chiudere

Soluzioni all’orizzonte non sembrano essercene. C’è chi invoca il disperato aiuto del governo e dell’amministrazione regionale o locale, chi alza i prezzi e chi decide di non farlo, rischiando però di andare in perdita.

E poi c’è chi pensa alla soluzione estrema: quella di chiudere. Anni di grandi sacrifici sono così a rischio e Messina, come il resto d’Italia, rischia di perdere un gran numero di attività. Ecco cosa ne pensano gli stessi commercianti.

