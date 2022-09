Messina. Con l'avvio delle scuole torna il super traffico, un'altra città è possibile? VIDEO - Tempostretto

Il caos quotidiano nelle ore di punta quando suona la campanellla

MESSINA – Un’altra città è possibile? In questo periodo l’assessore Mondello scommette sulla mobilità del futuro da costruire in dieci anni. Di certo, come cantava Franco Battiato, ci vuole “un’altra vita” a Messina. Un altro progetto di città. Intanto, puntuale, come le foglie in autunno, è il traffico cittadino nelle ore di punta, in zone come Boccetta.

L’avvio delle scuole comporta più disagi, tra file e clacson impazziti alla fine delle lezioni e dell’uscita dagli uffici. Di certo l’assessore competente e il Consiglio comunale, con il Ptgu (Piano generale del traffico urbano presto in aula), si confrontano con un modello, quello dell’auto così centrale nelle nostre vite, dominante dagli anni Settanta in poi e totalmente fallimentare per la qualità della vita.

A Messina 73 ore in auto ogni anno

Trascorriamo 73 ore in auto ogni anno, con un ritardo di dieci minuti su un percorso di trenta: un triste primato per la città, dopo Roma e Palermo. Un dato di recente evidenziato nel webinar “Mobilità ciclistica. Sfide e opportunità per Messina”, a cura di Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) catanese e messinese, con esperti a confronto. Ma di questo torneremo a parlare.

