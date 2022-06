Messina. Concerto di Vasco Rossi, la grande attesa: i fan in festa fuori dallo stadio VIDEO - Tempostretto

Cori, canti e tende improvvisate. Chi si è accampato tre giorni fa e chi è partito stamani all'alba

Di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo

MESSINA – Nonostante il sole a picco sulla testa, l’afa e il caldo a tenerli in ostaggio e tante ore di attesa, i fan di Vasco hanno cominciato il loro pellegrinaggio verso lo Stadio Franco Scoglio. Fuori dalla Curva Sud, centinaia di giovani e meno giovani aspettano pazientemente l’apertura dei cancelli per il ritorno del rocker a Messina. Mentre per lui sarà la quinta volta in riva allo Stretto, per tanti di loro si tratta di un appuntamento fisso in ogni parte d’Italia.

C’è chi si è accampato 3 giorni fa, chi stamattina all’alba è partito da Palermo o Reggio Calabria e chi dall’entroterra siciliano ci racconta, emozionato, di aver atteso questo momento per anni. “La parte bella è anche questa, l’attesa tutti insieme, cantando con sconosciuti e condividendo la passione per Vasco”, ci racconta un ragazzo. “Vasco noi ci siamo”, gridano alcuni al microfono. E tra cori, canti e tende improvvisate, è così che è già iniziato il gran giorno del rocker a Messina.

