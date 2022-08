Messina. Controesodo, lunghe file prima d'imbarcarsi VIDEO - Tempostretto

Code di circa due ore in via Garibaldi

Di Marco Olivieri (montaggio di Matteo Arrigo)

MESSINA – Secondo giorno di file a Messina prima d’imbarcarsi. FIle già dalla zona del Teatro Vittorio Emanuele, in via Garibaldi, tra caldo, tensione e circa due ore d’attesa. L’inizio del controesodo ha provocato disagi in città, acuiti ieri dal maltempo.

La fila zona ex Fiera alle 15.30 circa di oggi

Allo stato attuale, nel pomeriggio di oggi ma anche prima, gli automobilisti procedono a rilento. E c’è chi sostiene di “tornare a fare le file dopo vent’anni”.