Messina. Controlli nel centro storico, diecimila euro di multe della Polizia municipale VIDEO - Tempostretto

Intensificata l'attività di controllo del territorio

MESSINA – Controlli nel centro storico e nella zona della movida da parte della Polizia municipale. Decine i veicoli controllati e una trentina di verbalizzazioni e infrazioni contestate per oltre diecimila euro di sanzioni. E un totale di 50 punti dalle patenti decurtate. Le maggiori violazioni contestate sono state l’uso dei telofoni cellulari alla guida e i semafori rossi. Ci sono stati pure i sequestri per mancata copertura assicurativa e i fermi per mancato uso del casco o indossato in modo irregolare.

Guidata dal comandante Stefano Blasco, la polizia municipale, nonostante le carenze d’organico, si sta sforzando di presidiare il territorio in modo più efficace. Una svolta risulta tangibile, in termini di controllo e presenza, con un’azione costante dei vari reparti e sezioni. E deve essere accompagnata anche da una maggiore responsabilizzazione del cittadino e da una riorganizzazione complessiva, nel tempo, della macchina amministrativa.

In questo periodo, si è deciso pure, per la polizia municipale, l’acquisto di nuove armi e la sostituzione delle moto di servizio.

I controlli

Le operazioni della polizia municipale in questi giorni

Articoli correlati