La settimana in video dal 27 marzo al primo aprile

montaggio di Silvia De Domenico, riprese di Matteo Arrigo e Silvia De Domenico

MESSINA – La settimana di Tempostretto tv tra parcheggi, erosione costiera a Pace, caos cittadino, il tema no ponte. Ma non solo problemi e conflitti ma anche un progetto d’ampio respiro di teatro al carcere di Gazzi, le famiglie Arcobaleno in piazza e il nuovo centro “Fratelli tutti”.

