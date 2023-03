Parcheggi in via Consolare Pompea, Basile: "Saranno riaperti prima dell'estate" VIDEO - Tempostretto

E sul prolungamento della ciclabile Principe-Papardo il sindaco annuncia che il cantiere è pronto a ripartire: "Sarà pista ciclopedonale"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Tre aree di parcheggio nei villaggi della zona nord sono chiuse ormai da più di sei mesi (leggi qui) dopo un cedimento dovuto all’erosione costiera. Residenti e commercianti hanno più volte manifestato i loro disagi e le preoccupazioni per la stagione estiva in arrivo. Ecco cosa farà il Comune di Messina per riaprirli alla cittadinanza.

“L’area dei parcheggi in via Consolare Pompea è demaniale“, precisa il sindaco Federico Basile. E continua: “L’apertura parziale proposta dalla V Municipalità (vedi qui) non è una tematica che riguarda il Comune di Messina ma il Demanio. Peraltro se riapriamo adesso rischiamo che alla prossima mareggiata ceda un altro pezzo”.

Prima rifioritura barriere a mare e poi interventi sui parcheggi

Prima di qualsiasi intervento di ripristino delle aree di parcheggio, infatti, bisognerà intervenire sull’erosione costiera. E qui entra in gioco la Regione e il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Il prossimo 15 aprile si chiuderà la gara per i lavori di salpamento e rifioritura delle barriere esistenti. Solo dopo questa attività fondamentale si potranno mettere in sicurezza le aree di Paradiso, Contemplazione e Pace e riaprirle al pubblico prima della prossima estate. Almeno così si augurano i residenti e commercianti della zona.

No alla riapertura parziale dei parcheggi

Con una delibera indirizzata all’amministrazione comunale il consiglio della V Municipalità, presieduta da Raffaele Verso, si chiedeva l’apertura parziale delle aree di Paradiso e Contemplazione, due dei tre parcheggi chiusi per motivi di sicurezza. Oggi il sindaco ha spiegato perché la proposta non può essere accolta. E il diniego al presidente Verso è arrivato formalmente anche da parte della Città Metropolitana di Messina che in una nota comunica che “le indagini effettuate non permettono di dare alcuna risposta rispetto alla richiesta di riapertura, anche parziale, delle aree a parcheggio”.

“Un problema che doveva essere affrontato a marzo 2022“

“Ci abbiamo messo mani da quando siamo diventati nuova amministrazione in continuità con la precedente”, dichiara il sindaco Basile. E continua: “Abbiamo accelerato un percorso che si è fermato in un periodo in cui si poteva fare qualcosa”. Il primo cittadino fa riferimento ad un rallentamento che avrebbe avuto la macchina amministrativa da febbraio a giugno, periodo in cui Messina è stata guidata dal commissario straordinario Santoro.

Caminiti: “Apertura a metà maggio”

Sul tema anche l’assessore Francesco Caminiti, in risposta ad una domanda della consigliera Emilia Rotondo, in sesta commissione consiliare. “I parcheggi saranno riaperti al massimo a metà maggio e comunque prima dell’avvio della stagione estiva”.

Pista ciclabile Principe-Papardo, Basile: “Il cantiere riparte”

Un cantiere è fermo da più di un mese, da quando il sindaco aveva incontrato a Palazzo Zanca residenti e commercianti in protesta. Un mese in cui i lavori si sono spostati a Pace, in zona Trocadero, per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile. Il sindaco fuga ogni dubbio sul prolungamento Principe-Papardo: “Sarà ciclopedonale, come avevamo detto in quell’incontro ai cittadini”. Il cantiere quindi sarebbe pronto a ripartire già nelle prossime ore. Nei prossimi giorni, quindi, i lavori proseguiranno sia sul fronte Trocadero sia nel tratto di prolungamento in cui le ruspe si erano fermate.