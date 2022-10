Messina e le strutture scolastiche: l'idea per il "Trimarchi" semi-vuoto VIDEO - Tempostretto

L'ex consigliere La Tona, dirigente di due istituti in città, propone una soluzione per le classi delle scuole interessate da lavori

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Sono settimane delicate per le scuole cittadine, soprattutto per quanto riguarda le condizioni delle strutture. Il problema è soprattutto come portare avanti i lavori permettendo agli studenti messinesi di continuare ad andare a scuola. Una proposta arriva dall’ex consigliere comunale Pietro La Tona, dirigente scolastico dell’Istituto “Minutoli” e del Comprensivo Giovanni XXIII. La Tona, che è stato anche presidente della Commissione scuole fino a qualche mese fa, spiega che “ci sono tanti progetti che il Comune ha messo in campo e verranno realizzati”.

La Tona: “Dal Comune subito collaborazione”

“Nella fase in cui si porterà avanti la realizzazione, ci sarà qualche disagio – continua La Tona – e noi per primi nel plesso della scuola Ferraù a Villaggio Aldisio, dove c’è la scuola primaria e una parte di quella dell’infanzia, abbiamo in previsione dei lavori di consolidamento. Sposteremo alcune classi al Don Orione, ma anche altri plessi vivono qualche sofferenza. L’ho segnalato al Comune e sia l’assessore Mondello, sia l’ingegnere Amato e il dottore De Francesco si sono messi a disposizione per risolvere questa situazione”.

Il plesso “Trimarchi”

La Tona poi lancia un messaggio: “Il plesso Trimarchi allo Zir è molto grande e noi lo occupiamo solo in piccola parte. Abbiamo appena cinque classi. Se fosse sistemato per bene, potrebbe servire come valvola di sfogo per altre scuole, dove si dovranno portare avanti vari interventi edilizi. Questo l’ho fatto già presente al Comune con spirito collaborativo. Intervenire su questi plessi ha una doppia valenza: dall’agibilità per la nostra scuola al ricavare un posto da utilizzare a rotazione per ospitare classi di scuole in cui ci saranno consolidamenti o ristrutturazioni”.

Articoli correlati