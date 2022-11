Messina. Grande discarica abusiva sui Colli - Tempostretto

L'abbandono di rifiuti nei Colli Sarrizzo continua indisturbata. Va fermato con ogni mezzo

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazione di estremo degrado sulla strada in direzione dei Colli salendo dalla via Palermo”.

La speranza di vedere i nostri Colli liberi dai rifiuti è costantemente frustrata dall’azione degli incivili. Senza nessun rispetto per l’ambiente e per le persone che vorrebbero goderne, individui senza scrupoli buttano tra gli alberi vecchie suppellettili, frigoriferi e rifiuti di ogni genere. Nelle immagini che pubblichiamo campeggia persino un lavabo.

Vecchio mobile abbandonato

Rifiuti

Si distinguono in questa aggressione al territorio gli svuotacantine ai quali qualche cittadino si rivolge per liberarsi di mobili e oggetti che non usa più. Ricordiamo ancora una volta che le sanzioni per l’irregolare conferimento dei rifiuti non riguardano solo i materiali esecutori dell’illecito ma anche i committenti.

Suppellettili abbandonate

Da tempo, attraverso le segnalazioni che giungono al nostro giornale e i nostri servizi video denunciamo una realtà davvero inaccettabile. Speriamo che, come in altre situazioni, si giunga a interrompere definitivamente una pratica che da troppo tempo umilia il nostro meraviglioso ambiente.