Messina. Inaugurati i nuovi campi da tennis alla cittadella sportiva universitaria VIDEO - Tempostretto

Il rettore Cuzzocrea: "Questa è la casa dello sport di tutta la città"

servizio di Carmelo Caspanello, riprese Matteo Arrigo

MESSINA – Inaugurati questa mattina i nuovi campi da tennis coperti alla cittadella sportiva universitaria. La struttura è stata rimessa a nuovo in sinergia con la Ssd UniMe, presieduta da Silvia Bosurgi. I terreni di gioco sono stati rivestiti in GreenSet, una resina che fornisce massimo comfort e una qualità di gioco al più alto livello, per una superficie complessiva di 2718 mq. Al taglio del nastro erano presenti il rettore Salvatore Cuzzocrea, i tennisti del Circolo Tennis & Vela Messina Fausto e Giorgio Tabacco, Simona Cascio, capitano della nazionale femminile di pallacanestro sordi. Il vescovo ausiliare monsignore Cesare Di Pietro ha benedetto il nuovo impianto sportivo.

“Quando siamo rientrati in possesso di questi impianti – ha detto il rettore Cuzzocrea – abbiamo trovato una stato di degrado molto importante. Abbiamo investito ad oggi 2 milioni di euro, abbiamo rifatto le piscine, gli impianti di infiltrazione e grazie ad scommessa, nata proprio qui con i ragazzi, anche i campi da tennis. Ci siamo riusciti in un mese. Questa è la casa dello sport di tutta la città”.