Messina. Iniziati i lavori di demolizione degli ex Silos Granai VIDEO

Via all'abbattimento della vecchia struttura di fronte al porto

Dopo una lunga fase di stallo e continui ritardi, il cantiere degli ex Silos Granai sul retroporto di Messina inizia a muoversi. Oggi le ruspe sono in azione per iniziare gli interventi di abbattimento dell’imponente struttura dismessa, ferma da tempo, anche per i vincoli legati alla nidificazione delle specie protette.

Un abbattimento lungo e complesso

L’inizio delle operazioni con i mezzi meccanici segna un passo concreto dopo la scadenza del blocco biologico fissata al 20 settembre. Le ruspe hanno iniziato ad attaccare i primi elementi murari dell’edificio, ma la strada per liberare interamente l’area resta ancora lunga. Per il completo abbattimento del gigante di cemento saranno necessari diversi mesi di interventi continuativi e smaltimento dei detriti, prima di poter considerare conclusa la fase di demolizione.

Gli obiettivi di rigenerazione urbana

Soltanto una volta completata la demolizione e liberate le superfici dell’area, pari a oltre 8.500 metri quadri, sarà possibile avviare la fase di ricostruzione. Il piano del Comune prevede la realizzazione di una terrazza panoramica affacciata sullo Stretto, finanziata con i fondi Pon Metro Plus, unita all’ampliamento dei marciapiedi del viale San Martino e al recupero della Real Dogana. Una riqualificazione che, dopo mesi di attesa, muove oggi soltanto i suoi primi passi sul campo.

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