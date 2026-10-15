 Messina. Iniziati i lavori di demolizione degli ex Silos Granai VIDEO

Messina. Iniziati i lavori di demolizione degli ex Silos Granai VIDEO

Marco Ipsale

Messina. Iniziati i lavori di demolizione degli ex Silos Granai VIDEO

giovedì 15 Ottobre 2026 - 09:49

Via all'abbattimento della vecchia struttura di fronte al porto

Dopo una lunga fase di stallo e continui ritardi, il cantiere degli ex Silos Granai sul retroporto di Messina inizia a muoversi. Oggi le ruspe sono in azione per iniziare gli interventi di abbattimento dell’imponente struttura dismessa, ferma da tempo, anche per i vincoli legati alla nidificazione delle specie protette.

Un abbattimento lungo e complesso

L’inizio delle operazioni con i mezzi meccanici segna un passo concreto dopo la scadenza del blocco biologico fissata al 20 settembre. Le ruspe hanno iniziato ad attaccare i primi elementi murari dell’edificio, ma la strada per liberare interamente l’area resta ancora lunga. Per il completo abbattimento del gigante di cemento saranno necessari diversi mesi di interventi continuativi e smaltimento dei detriti, prima di poter considerare conclusa la fase di demolizione.

Gli obiettivi di rigenerazione urbana

Soltanto una volta completata la demolizione e liberate le superfici dell’area, pari a oltre 8.500 metri quadri, sarà possibile avviare la fase di ricostruzione. Il piano del Comune prevede la realizzazione di una terrazza panoramica affacciata sullo Stretto, finanziata con i fondi Pon Metro Plus, unita all’ampliamento dei marciapiedi del viale San Martino e al recupero della Real Dogana. Una riqualificazione che, dopo mesi di attesa, muove oggi soltanto i suoi primi passi sul campo.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Ligabue a piazza Duomo fra i turisti. Il cantante si esibirà stasera a Messina FOTO
La riapertura all’ospedale Piemonte di Messina, “restituito il Pronto soccorso alla città”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED