Messina. La Centrale Snam si apre alla città FOTO e VIDEO

Visita all'impianto di compressione, pilastro per la sicurezza energetica italiana e gli investimenti ecologici

Snam ha aperto le porte della sua centrale di compressione di Messina stamattina, in una giornata aperta che ha visto un’importante partecipazione per approfondire i temi della sicurezza energetica e il ruolo cruciale delle infrastrutture locali.

All’impianto di Faro Superiore c’erano l’assessore alle Politiche Ambientali e alla Pianificazione ed Efficientamento Energetico, Francesco Caminiti, e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Al loro fianco, i rappresentanti del gruppo Snam e il personale della centrale hanno illustrato le attività e l’importanza strategica del sito.

Nel pomeriggio l’iniziativa è estesa alla cittadinanza, che potrà partecipare a visite guidate organizzate in gruppi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, offrendo un’opportunità unica per vedere da vicino il funzionamento dell’impianto.

Dal 1982

La centrale di Messina, entrata in esercizio nel 1982 con tre turbocompressori per il gas proveniente dall’Algeria, rappresenta oggi un nodo vitale per la rete nazionale. Nella sua configurazione attuale, l’impianto vanta cinque unità di compressione, due delle quali operative dal 2006 per gestire anche il gas libico in arrivo a Gela e un ulteriore aumento dei flussi algerini, raggiungendo una potenza complessiva di circa 131,6 MW. Da Messina, il gas prosegue il suo viaggio verso il Nord Italia attraverso le tubazioni posate sul fondo dello Stretto, approdando in Calabria a Palmi e Favazzina.

Sicurezza energetica

In un contesto di mutata dinamica di approvvigionamento energetico a seguito della guerra russo-ucraina, l’impianto ha assunto una valenza ancora più strategica per la sicurezza energetica italiana ed europea. La Sicilia, con gli hub di Mazara del Vallo (Gasdotto Transmed – Algeria) e Gela (Gasdotto Greenstream – Libia), è infatti la porta d’ingresso per due dei cinque punti chiave della rete nazionale.

Snam Rete Gas ha sottolineato il proprio impegno nella realizzazione ed esercizio delle infrastrutture nel pieno rispetto delle normative, adottando tecnologie all’avanguardia per la sostenibilità ambientale e la sicurezza. L’impianto di Messina, in particolare, è sottoposto agli obblighi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (D.M. 0039 del 20/01/2022), che prevede monitoraggi costanti delle emissioni, con relazioni annuali trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ad Arpa e al Comune di Messina.

Gli investimenti

Guardando al futuro, Snam ha illustrato i significativi investimenti previsti per rendere l’infrastruttura ancora più sostenibile. Tra questi figurano la sostituzione dei sistemi di comando con nuove tecnologie a zero emissioni, l’adozione di sistemi di tenuta turbocompressore a “zero perdite” con compressore ad azoto, la sostituzione di un turbocompressore a gas con due elettrocompressori per azzerare le emissioni in atmosfera e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione.

Un’occasione preziosa per la comunità messinese di comprendere il funzionamento e l’importanza di un’infrastruttura strategica, e l’impegno di Snam per la sua integrazione sostenibile nel territorio.