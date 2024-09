Messina. “La città ascolta”, letture ad alta voce in ospedali, associazioni e teatri VIDEO

Il progetto dell’Associazione Anatolé Ets durerà un anno

MESSINA – Lettura ad alta voce in ospedali, sedi di associazioni, biblioteche e teatri. Il progetto “La città ascolta”, dell’Associazione Anatolè, è stato presentato alla libreria Mondadori di Messina e durerà un anno. E’ vincitore del bando “Ad alta voce” 2023 del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e punta all’inclusione ed alla partecipazione di un pubblico esteso.

“Nella nostra esperienza decennale – ha affermato Giovanna Quartarone, dell’associazione Intervolumina

– ci siamo dedicati alla lettura negli ospedali e per “La città ascolta” daremo il nostro contributo non solo con letture ma anche con attività di formazione”.

In programma incontri di letture nei reparti pediatrici della città per offrire momenti di didattica ricreativa accompagnati da interventi di musica dal vivo per i piccoli pazienti durante la degenza in ospedale. Sono previsti, inoltre, due incontri di lettura intergenerazionale con interventi guidati di lettura nonni nipoti/genitori figli e numerosi incontri di lettura ad alta voce per un pubblico di adulti presso le biblioteche della città, finalizzati a promuove la lettura nei quartieri.

I corsi di formazione

La collaborazione con apprezzate compagnie teatrali e associazioni del territorio quali Intervolumina, Il castello di Sancio Panza e Teatro dei Naviganti, realtà cittadine attivamente coinvolte nel progetto, consentirà agli spettatori di accostarsi sia alla narrazione che a strumenti propri del teatro (drammatizzazione, marionette, musica, ecc.). Ampio spazio verrà riservato alla formazione, con l’avvio di due corsi specifici nei locali del Centro Sperimentale di Didattica e Divulgazione Musicale “Progetto Suono”, a cura della Compagnia Anatolé. Un primo corso di 30 ore di formazione alla lettura ad alta voce per docenti (emissione, dizione, articolazione, punteggiatura) avrà l’obiettivo di promuovere tale pratica come strumento didattico e si concluderà con una restituzione da parte dei partecipanti. A questo, si aggiungerà un corso di 60 ore dedicato alla scrittura creativa, per minori accompagnati, cittadini, comunitari ed extracomunitari, con restituzione in lettura dei materiali prodotti, per promuovere l’acquisizione della lingua italiana attraverso la creatività. Nella Saletta Beckett, si terrà, inoltre, un ulteriore corso di formazione della durata di 30 ore rivolto ad adulti dal titolo “I Colori della Narrazione”, con la presenza degli esperti Emanuele Martorana e Francesca Mignemi, a cura dell’Associazione Intervolumina.

L’associazione Anatolé

Il progetto “La città ascolta”, ideato dall’Associazione Anatolé chiuderà le sue attività con uno spettacolo di lettura e musica su uno dei testi simbolo della nostra terra, “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo “accompagnato – ha affermato Valeria Alessi, dell’associazione Anatolé – da una restituzione video a cura di Josè Villari e da una mostra fotografica a cura di Giuseppe Contarini”. Sarà un evento aperto a tutta la città, in un luogo da definire. Fine ultimo sarà quello di promuovere la lettura partendo da un grande classico, poco frequentato e che racconta il territorio, attraverso il coinvolgimento di artisti professionisti, in un clima di condivisione e contaminazione di linguaggi.

“L’obiettivo – ha concluso Mariachiara Millimaggi – è quello di creare contesti di relazione attraverso la lettura ad alta voce su tutto il tessuto cittadino”.