Messina, la mobilità diventa un caso da studiare in una tesi di laurea VIDEO

Dai cordoli al Pums: la neolaureata in Ingegneria Laura Cambria racconta il suo studio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Le azioni per una mobilità sostenibile: il caso della città di Messina”, è il titolo di una tesi di laurea magistrale in Ingegneria. L’autrice è la giovane Laura Cambria, laureata in Scienze e Logistica del trasporto marittimo e aereo. La proclamazione è avvenuta pochi giorni fa e il risultato del suo lavoro l’ha portata al conseguimento del titolo con una votazione di 107/110.

La mobilità sostenibile diventa un caso da studiare all’università

Nell’intervista Laura racconta cosa l’ha portata a scegliere Messina come caso di studio. Si parte dal concetto di città dipendente dall’auto, per poi analizzare il Pums e i benefici che una mobilità sostenibile avrebbe sulla vita dei cittadini.

“I messinesi sono vittime e carnefici del traffico congestionato e dell’inquinamento”, racconta la neolaureata. Il suo è uno studio sui cambiamenti che hanno interessato e interesseranno la città in futuro. Il suo è anche un appello alla resilienza e allo spirito di adattamento.