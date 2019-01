Messina, ecco Marzullo: "Felice di essere qui, voglio i play off". VIDEO

Il Messina ufficializza l’ingaggio di Gianluca Marzullo, nato a Cosenza il 4 gennaio 1991, con doppio passaporto italiano e tedesco. L’attaccante ha vissuto sempre in Germania crescendo nelle giovanili dell’Arminia Bielefeld e del Bayer Leverkusen, prima del passaggio in prestito a società minori. In tutta la sua carriera ha disputato 332 partite realizzando 109 reti e 14 assist. Nell’attuale stagione, iniziata con il Westfalia Herne, ha giocato 19 partite realizzando 9 reti (attuale capocannoniere del torneo) e tre assist, nella quinta serie tedesca.

Marzullo è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi in città e, accompagnato dal procuratore Andreas Ryll, dal padre e dal fratello, ha visitato lo stadio San Filippo e quindi incontrato il presidente Pietro Sciotto e firmato il contratto. L’attaccante già da domani sarà a disposizione dell’allenatore Oberdan Biagioni in attesa del completamento delle procedure di tesseramento dalla Federazione tedesca.