Messina. Piazza Cairoli si fa bella, al via i lavori e presto il presidio dell'Arma VIDEO - Tempostretto

Due novità: dal cantiere per la pavimentazione all'imminente inaugurazione della stazione Arcivescovado

MESSINA – Bella e sicura. A Piazza Cairoli sono appena partiti, dopo l’arrivo del materiale, i lavori per la nuova pavimentazione. Già nel mese di luglio era stato annunciato l’imminente avvio: a partire dall’area lato monte, una sistemazione della piazza per valorizzare l’isola pedonale. Niente più marciapiede e strada chiusa ma una pavimentazione adeguata a un’area esclusiva per i cittadini, in cui si potrà passeggiare tranquillamente con bambini e animali domestici.

La nuova stazione dei Carabinieri

Ora i lavori sono partiti e, in più, in termini di sicurezza, Piazza Cairoli potrà contare, dall’altra parte, su un presidio dei Carabinieri: la stazione Arcivescovado si trasferisce nel cuore dell’aggregazione giovanile. Lì dove la vigilanza, in determati casi, è particolarmente importante per garantire lo svago in piena tranquillit. L’inaugurazione è imminente.

“Si lavori sulla prevenzione per mantenere Piazza Cairoli bella”

Ci fa piacere pure riportare il parere di un nostro lettore: “Occorre lavorare sulla prevenzione per mantenerla bella. Divieto di motorini su marciapiedi e zone pedonali, repressione del parcheggio selvaggio, prevenzione di atti vandalici: solo così piazza Cairoli continuerà a essere bella”.