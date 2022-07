Messina, Piazza Cairoli cambia volto: consegnati i lavori per la riqualificazione VIDEO - Tempostretto

Soddisfatto l'assessore Mondello, che parla dell'area come "parte di un progetto complessivo di mobilità". Il finanziamento risale al 2009, cantiere aperto i primi d'agosto

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Le firme arrivano, i lavori sono stati consegnati: Piazza Cairoli sarà sistemata, a partire dall’area lato monte, e resa pedonale in maniera consona. Niente più marciapiede e strada chiusa, ma una pavimentazione adeguata a un’area esclusiva per i cittadini, in cui si potrà passeggiare tranquillamente con bambini e animali domestici al seguito. Stamattina il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello e il presidente del Consiglio comunale Cateno De Luca, impegnato nel percorso verso Palermo, hanno consegnato ufficialmente i lavori.

Mondello: “Messina avrà immagine diversa”

A intervenire in merito alla consegna dei lavori è l’assessore Salvatore Mondello: “Non è l’unico cantiere, come sapete e come si vede in città, abbiamo riannodato le fila del nostro ragionamento dove lo avevamo lasciare. Avevamo detto che c’erano soldi da investire in città con questi cantieri e siamo stati consequenziali. Piazza Cairoli è un’opera importante non solo per il restyling ma nel quadro complessivo della mobilità. Stiamo lavorando con i parcheggi di interscambio, ragionando su tram e piste ciclabili: Messina avrà un’immagine diversa”.

Il cantiere partirà già i primi giorni d’agosto

“Il cantiere inizierà dai primi giorni di agosto – spiega Mondello – ma preciso che il restyling riguarda una porzione della Piazza e il finanziamento risale al 2009. Rischiava di andare in perezione, ma siamo riusciti a recuperare il finanziamento per sistemare la parte a monte che in questo momento è una strada chiusa. Inizierà una parzializzazione del restyling, ma successivamente, dopo la riqualificazione della linea tranviaria, saranno individuati altri finanziamenti per completare l’altra parte di Piazza Cairoli. Nel Pgtu i due elementi centrali sono la piazza della cultura, cioè Piazza Duomo, e la piazza del commercio, Piazza Cairoli, connesse con un’isola pedonale che le collegherà”.