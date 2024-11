Messina, presentata la 10 km “VIII Memorial Cacopardi” VIDEO

La Torre Bianca ricorda il tedoforo Luigi Cacopardi, domenica mattina la 10 km in zona Ganzirri. Attesi oltre 400 partecipanti, diverse le attività collaterali

MESSINA – Torna la manifestazione podistica organizzata dalla Torre Bianca nel ricordo di un grande uomo e appassionato di sport, in collaborazione con l’Ente di promozione Csen e con il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Messina. Luigi Cacopardi è stato tedoforo alle Olimpiadi di Roma 1960. Da anni la figlia insieme alla Torre Bianca lo ricordato grazie a questa corsa. La gara Fidal sarà valida come penultima prova del “Sicily Bronze Races 2024”. Già 400 gli iscritti, quasi doppiato il dato dello scorso anno che era di 250, con ancora la possibilità per molti di iscriversi.

La gara si svolgerà domenica 1 dicembre nello spettacolare scenario proposto dalla riserva della laguna di Capo Peloro, tra Ganzirri e Torre Faro e fino ad arrivare al Pilone, una 10 km particolare e veloce in quanto si correrà il linea con un giro unico e partenza e arrivo nello stesso punto senza dover ripetere il percorso. Una gara che ha richiamato molti atleti che prenderanno parte tra qualche settimana alla maratona di Catania, sarà un ottimo ultimo test sia per il clima che per il chilometraggio in vista di quell’appuntamento.

Non solo la 10 km agonistica ma anche spazio per chi vuole correre amatorialmente o semplicemente muoversi, con il trekking urbano nella stessa mattinata e poi previsti giochi per i bambini e ancora ci sarà la partecipazione degli studenti dell’istituto Evemero, ormai una tradizione per loro prendere parte a questa corsa. Tra i presenti questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Zanca il sindaco Basile, l’esperto allo sport Giorgio, presidente e dirigenti della Torre Bianca, la figlia Tiziana Cacopardi e la dirigente dell’Evemero. Tiziana Tracuzzi, dirigente della Torre Bianca, sottolinea come sia una manifestazione complessa da organizzare e bisogna ringraziare le persone, le associazioni, le istituzioni, gli atleti e gli sponsor per la buona riuscita di anno in anno.

Gli interventi in conferenza stampa

Pietro Tracuzzi, presidente Torre Bianca: “È l’unica gara in linea credo di tutta la Sicilia di questa lunghezza. Le persone si avvicinano e aumentano gli iscritti, sempre difficile organizzare bene anche perché si corre su un percorso variegato con tante uscite da controllare. Fortunatamente abbiamo i nostri volontari che si impegnano. Assieme alla 10 km ci sarà anche una gara per i ragazzi dell’Evemero, l’istituto di Torre Faro con cui la Torre Bianca collabora”. Tiziana Cacopardi, figlia di Luigi: “Sempre un piacere ricordare mio padre sportivo e sempre molto emozionante quando arriva il giorno dell’evento. Sembra ieri che è partita la macchina organizzativa e da allora è sempre stato tutto un insieme di conferme”.

Così il sindaco Federico Basile: “Io dò supporto morale e logistico ad una manifestazione già strutturata. Anche quest’anno accolgo con favore una gara che ci riporta a vivere la città in modo diverso. L’amministrazione da spazio a tutte le manifestazioni sportive e confermo la presenza dell’amministrazione nel sostenerle. Complimenti alla serietà di chi organizza”. L’esperto allo sport Francesco Giorgio sottolinea l’importanza di coinvolgere sempre più persone e non solo sportivi: “Manifestazione importante confermata dal numero degli iscritti in crescita. Bisogna fare rete tra amministrazione, vigili e Torre Bianca per organizzare al meglio e siamo aiutati dalla bellezza del territorio e la specificità dell’unico anello. La gara inoltre è 360º perché risponde all’esigenza di tutti, da chi viene per vincere a chi solo per partecipare”.

Nunzio Scolaro, presidente Fidal Messina: “Il comitato provinciale è fiero di questa manifestazione, dal 2016 abbiamo fatto tante sperimentazioni. Il percorso molto veloce e il record è 31 minuti per gli uomini e 39 primi per le donne, questo crea grande attrattiva. In calendario la corsa arriva a fine stagione agonistica e molti atleti vogliono chiudere l’anno con una gara molto veloce. Inoltre tra qualche settimana ci sarà la maratona di Catania e alcuni vedono questa 10 km come una preparazione”. A conclusione della conferenza stampa l’intervento di Angela Mancuso, dirigente dell'”Evemero”: “Da tanti anni la scuola collabora con la Torre Bianca, una sinergia preziosa che porta i suoi frutti e ha grande riscontro. La gara è di domenica e noi abbiamo registrato un gran numero di iscritti, segno che ormai questa gara viene vista come una tradizione a scuola”.

Il programma della manifestazione

Medaglia “finisher” per ogni atleta che giungerà al traguardo. Il prelibato “terzo tempo”, con il rinfresco allestito dall’organizzazione, grazie al contributo degli sponsor, precederà la cerimonia di premiazione. Il “Trofeo Luigi Cacopardi” andrà al primo uomo e alla prima donna della classifica generale. Saranno, inoltre, premiati, i vincitori delle categorie assolute maschile (JM-PM-SM) e femminile (JF-PF-SF), i primi tre delle categorie Master SM/SF/35/40/45/50/55/60/65/70 e oltre. Per la SM35 premio speciale in ricordo di Simone Arena. Le iscrizioni, per avere la maglietta ricordo della manifestazione, dovranno pervenire entro mercoledì 27 novembre alle ore 12.

Nel ricco programma, all’insegna di sport, divertimento e salute, spazio anche al trekking urbano. Per promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato e far conoscere la bellezza del territorio, verrà organizzato un evento motorio, a passo libero, aperto a tutti. L’iniziativa, intesa come momento di aggregazione sociale alla scoperta della riserva naturale di Capo Peloro, è affidata allo staff tecnico di “Camminare i Peloritani” che fornirà l’assistenza necessaria sull’intero percorso dei 10 km. Verranno inoltre organizzati dei giochi di corsa con l’I.C. “Evemero da Messina” e tutti gli altri bambini della VI Circoscrizione. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli per l’VIII “Trofeo Luigi Cacopardi” e circa il luogo e la data della conferenza stampa di presentazione.

Programma orario

Dalle 8:00 accoglienza presso la Fondazione Horcynus Orca (Largo Senatore Francesco Arena) con ritiro pettorale e pacco gara

Ore 08:30 Trekking urbano

Ore 10:00 Gara podistica 10km

Ore 10:10 Giochi di corsa per bambini

Ore 11:15 Rinfresco

Ore 12:00 Premiazione

Articoli correlati