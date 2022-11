Messina. Raccolta alimentare a Unrra Casas per le famiglie in difficoltà - Tempostretto

VIDEO Tantissimi cittadini, mamme con bambini, anziani, hanno risposto all'appello di padre Giovanni Amante e della Comunità Ortodossa di Messina

MESSINA – Decine di buste piene di generi alimentari e prodotti di prima necessità: carne in scatola, conserve, miele, legumi, olio, detersivi. Tantissimi cittadini, mamme con bambini, anziani, hanno risposto all’appello di padre Giovanni Amante e della Comunità Ortodossa di Messina, i quali hanno chiesto un aiuto concreto a favore delle famiglie ucraine ospitate nella città dello Stretto, ma anche a supporto dei numerosi cittadini per i quali la crisi economica sta rappresentando un grosso problema. A causa del caro bollette e dell’aumento dei costi, molte famiglie messinesi si trovano in difficoltà. I beni raccolti serviranno a dare un po’ di sollievo. La raccolta è stata operata dai volontari dell’associazione #isamupubbirazzu.