Messina riabbraccia Sant’Antonio con la processione del carro trionfale VIDEO - Tempostretto

L’uscita trionfale, l’inno cantato dai bambini, la processione. Riviviamo il pomeriggio di festa nel video di Matteo Arrigo

MESSINA. Dopo due anni di stop per la pandemia, ieri è stato il grande giorno della Processione del Carro Trionfale di Sant’Antonio per le vie della città. Una festa attesa da messinesi e non, migliaia di fedeli giunti anche da fuori città hanno affollato le strade limitrofe la Basilica. Presente anche il neo sindaco di Messina Federico Basile. Alla partenza del Carro, gli alunni dell’Istituto comprensivo Spirito Santo hanno omaggiato il Santo cantando l’inno “Salve o Santo”. Un pomeriggio emozionante che riviviamo nel video di Matteo Arrigo.