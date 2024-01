Messina riscopre il Monte di Pietà: riaperto per eventi pubblici e privati VIDEO

Un bene che torna alla fruizione di cittadini e turisti. L'affitto costerà alla Città metropolitana 60.000€ l'anno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tanti messinesi non l’avevano mai visto prima: il Monte di Pietà apre finalmente le sue porte alla città. Il sito, di proprietà dell’Arciconfraternita degli Azzurri, è stato affittato per i prossimi sei anni dalla Città metropolitana di Messina. Costerà all’ente 5.000€ al mese, ma secondo gli amministratori sarà in grado di autofinanziarsi: potrà essere, infatti, a sua volta affittato a privati per eventi e cerimonie. L’obiettivo è quello di coprire i costi del canone, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la guardiania e il sistema di controllo tramite telecamere.

A breve un regolamento per fare richiesta del sito

Come spiegano il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio a breve verrà pubblicato il regolamento che stabilisce come, quando e a che cifra richiedere la location. Ci si potrà ad esempio sposare, festeggiare battesimi o organizzare eventi culturali, musicali, sfilate di moda o serate a tema enogastronomico. Insomma potrà fare da sfondo a qualsiasi tipo di evento pubblico o privato. D’altronde se Messina si candida a diventare davvero città della musica e degli eventi non può certo fare a meno di location esclusive come questa.

Ecco le immagini della prima serata di apertura al pubblico. Per l’occasione sono stati offerti dei buffet di dolci preparati dalle pasticcerie messinesi Freni e Di Pietro.