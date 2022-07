Messina. Scurria lascia Arisme "ma il risanamento continua" e Mondello annuncia 90 alloggi VIDEO - Tempostretto

Marcello Scurria lascia la presidenza dell'Agenzia per il risanamento. Oggi l'ufficializzazione, nella sala giunta, con il sindaco Federico Basile e l'assessore Salvatore Mondello

Di Marco Olivieri (interviste video di Carmelo Caspanello, riprese e montaggio Matteo Arrigo)

MESSINA – Marcello Scurria lascia la presidenza di Arisme, l’Agenzia per il risanamento. Oggi l’ufficializzazione, nella sala giunta, con il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello. “Il mio bilancio è positivo e ora voglio a tornare quello che faccio da 35 anni l’avvocato”, esordisce con serenità Scurria. Dal 2018 tanti i cambiamenti avvenuti con 350 case consegnate.

Scurria: “La strada giusta tracciata in questi 4 anni e Mondello e Basile continueranno su questa scia”

Scurria ci tiene a precisare: “Tutto scorre e ora è il momento di lasciare. Io ho messo a disposizione le mie capacità, con orgoglio, per creare dal nulla un ente, Arisme, fiore al’occhiello dell’amministrazione De Luca e anche di quella Basile. Un ente virtuoso e l’idea originaria di avere un soggetto unitario che si occupasse solo di risamento ha pagato. Ed è risultata vincente. Nel 2018 il risanamento era in tunnel senza via d’uscita. Abbiamo fatto vedere la luce in fondo al tunnel e dato speranza a chi non ne aveva. Abbiamo pensato, con De Luca, un progetto di rigenerazione urbana. Si è capito che il problema non è solo abitativo. La casa non basta e ci vuole un sostegno complessivo. L’amministrazione De Luca, con il progetto L’estate addosso e dei tirocini formativi, per mille persone, già 400 lavorano, è andata in questa direzione. Nel segno dell’inclusione. Alla fine di quest’amministrazione il problema del risanamento sarà definitivamente risolto”.

Mondello: “60 alloggi e altri 30 in fase d’acquisto. Ci servono un 120 abitazioni e siamo vicini al risultato”

A sua volta, l’assessore Mondello, con delega al risanamento, ha ringraziato l’avvocato Scurria “per lo straordinario lavoro, svolto con grande capacità. Rispetto al passato, le sinergie istuzionali con il commissario staordinario, la prefetta Cosima Di Stani, sono più forti che mai. Il futuro è ben definito: la programmazione prevede l’assegnazione degli alloggi per chi non ha avuto la fortuna di trovare una sistemazione. I numeri? In fase di definizione ma almeno 60 alloggi sono pronti e altri 30 in fase di acquisto. Stiamo andando spediti. Le demolizioni stanno andando in appalto. Sta pure andando avanti Qualità dell’abitare, un progetto da 150 milioni di euro, che ci vede primi in Italia e motore della riqualificazione. La formazione, il lavoro e l’accompagnamento all’inserimento sono per noi priorità. Ci servono un 120 abitazioni e siamo vicini al risultato”.

Basile: “Il futuro di Arisme è continuare nel segno del lavoro svolto”

Per il sindaco di Messina, Federico Basile, “Arisme deve continuare, come in questi anni, in sinergia con l’amministrazione, nell’ottica dello sbaraccamento e del risanamento. Nomi di sostituti? Per ora ringraziamo l’avvocato Scurria per il lavoro svolto. Andremo avanti in questa direzione”.