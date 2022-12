Messina senza barriere: è il sogno di chi lotta ogni giorno contro la disabilità VIDEO - Tempostretto

È la giornata internazionale delle persone con disabilità. E c'è chi chiede una città senza barriere architettoniche e chi spera in un cambio culturale

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Vorrei da tanto tempo fare una passeggiata da sola nella mia città”, è un desiderio semplice ma impossibile allo stesso tempo. Teresa Cannavò è una giovane messinese che per una malattia è costretta a muoversi in sedia a rotelle. Ecco quello che le manca di più: avere una sua indipendenza.

Le barriere architettoniche in città sono tante e senza l’aiuto di qualcuno non è affatto semplice passeggiare per le vie del centro. Tra scivoli che non hanno la pendenza adeguata, auto parcheggiata sulle strisce o sugli stalli gialli dedicati: insomma a Messina è una costante gimkana continua fra ostacoli e inciviltà.

Il desiderio di una città più inclusiva e accessibile

E poi ci sono i racconti crudi ma veri di Tiziana De Maria, la garante per le persone con disabilità del Comune di Messina. Nino Fiannacca e Nino Morabito dell’associazione “Senza Barriere” che lottano ogni giorno con la disabilità e la poca accessibilità della nostra città. C’è chi di lavoro fa la guida turistica e quando si trova a farlo con croceristi in carrozzina è costretto a fare dei giri assurdi alla ricerca dello scivolo libero dalle auto. Ed è sempre la nostra Messina a fare la figura più misera.

Il sogno del sindaco Basile: “Abbattere le barriere culturali”

“La disabilità sta negli occhi di chi guarda”, racconta la campionessa paralimpica Carolina Costa che sogna una città più inclusiva, come lo sport che l’ha vista vincere la medaglia d’oro alle ultime Paralimpiadi. E poi c’è un sindaco, che ha a cuore le persone con disabilità, e sogna di amministrare una città in cui oltre alle barriere architettoniche si riescano ad abbattere anche quelle mentali e culturali.