Messina si prepara al Natale. Alberi e mercatini nelle piazze e pista di ghiaccio a Cairoli VIDEO - Tempostretto

Prende forma il villaggio con casette di legno in via Laudamo. Ecco i primi addobbi natalizi in città

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Arrivano gli alberi di Natale nelle piazze della città. I primi ad essere montati sono stati quelli di piazza Unione Europea, piazza Lo Sardo e Cairoli. Ai piedi di Palazzo Zanca sorgerà poi un percorso fatto di piantine verdi e fiori rossi con delle fontane all’interno e un grande albero che guarda il mare.

A piazza Lo Sardo, da poco riqualificata, sono stati posizionati i vasi con gli alberelli. In via Laudamo le prime casette di legno del villaggio di Babbo Natale. A piazza Cairoli piante di aghifoglio, un grande albero di abete accanto alla palma ed è in arrivo la pista di ghiaccio.

Nelle vie della città cominciano a spuntare le prime luminarie: palline pendenti sul viale San Martino pedonale, fiocchi nell’isola di via Primo Settembre e tendine luminose in via Cesare Battisti. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻