Messina sporca. "Le nostri notti per beccare chi getta i rifiuti in strada" VIDEO - Tempostretto

MESSINA – “Siamo qua tutta la notte perché tanta gente continua a buttare i rifiuti in strada. Vere e proprie discariche a cielo aperto in tante zone della città. A noi interessa che le persone non lo facciano più”, ci dice uno degli agenti della polizia municipale più impegnati nella sezione ambientale. “Noi diamo il massimo dell’imnpegno ma vorremo che passasse il messaggio: basta discariche a cielo aperto”, aggiuge. Gli ispettori Cosimo Petitto e Giacomo Visalli hanno l’incarico di coordinare l’attività nel territorio, con il comandante della polizia municipale Stefano Blasco e il comandante nell’ambito specialistico e ambientale, ora anche alla guida della polizia metropolitana, commissario Giovanni Giardina.

Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro. Sono loro ad affrontare giorno per giorno, con i controlli, gli appostamenti, le telecamere e gli interventi sul campo, quella che è una vera e propria emergenza culturale, sociale e ambientale.

Polizia municipale: intervento in strada per i rfiuti

In questo periodo, diversi video di Tempostretto hanno raccontato alcune fasi di un lavoro instancabile contro l’abbandono dei rifiuti. Un lavoro che nasce dalla necessaria collaborazione tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale e cittadinanza. Troppe energie, in questa fase, senza dimenticare i costi, vengono impiegate per affrontare un’emergenza che richiede, da parte dei cittadini, un’inversione di marcia. Non possiamo lamentarci, seppure in modo legittimo, delle carenze d’intervento di istituzioni e forze politiche e poi, però, continuare a sporcare e deturpare la realtà in cui viviamo. Serve un cambio di passo da parte delle istituzioni, in termini d’efficienza, ma anche da parte dei cittadini come assunzione di responsabilità e rispetto del bene comune.

L’impegno notturno della polizia municipale

