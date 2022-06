Messina. Villa Mazzini, la fine dei lavori slittata al 2 luglio: la situazione attuale VIDEO - Tempostretto

In attesa di poter chiedere alla nuova amministrazione, abbiamo dato uno sguardo all'area, che ancora è un cantiere. Si riaprirà il 2 luglio?

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Il cartello all’ingresso di Villa Mazzini è chiaro e recita: “Fine dei lavori 11.06.2022“. La data, però, è stata prorogata e adesso si attenderà il 2 luglio per capire se in effetti l’area riaprirà, regalando a grandi e piccini nuovamente un luogo in cui incontrarsi o giocare, in pieno centro. Abbiamo osservato da fuori l’andamento dei lavori per il rifacimento della pavimentazione e osservato come due corridoi, quelli più esterni, siano in effetti stati sistemati. Lo si evince da una colorazione diversa, più scura, con mattonelle nuove sistemate al posto delle precedenti.

Tra pavimentazione vecchia e il caso bagni

Resta vecchia, però, la “navata” centrale, che dovrebbe essere sistemata prima dell’apertura della villa, al pari dei bagni pubblici. Questa è una delle criticità che abbiamo più volte evidenziato durante mesi di servizi che hanno preceduto l’assegnazione dell’opera. E in effetti nel corso della settimana abbiamo visto a più riprese operai intenti a lavorare proprio in quella zona. Adesso spetterà alla nuova amministrazione, la stessa che ha dato il via all’opera e che ora, con Basile sindaco, proseguirà quanto iniziato nell’era De Luca. Continueremo a osservare gli sviluppi e chiederemo agli assessori incaricati come proseguirà il cantiere di Villa Mazzini.