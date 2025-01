Metalmeccanici in piazza, “abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa” VIDEO

Messina. Lo sciopero si è svolto davanti alla sede di Sicindustria

MESSINA – A Messina e provincia operano centinaia di aziende nel settore metalmeccanico. E i problemi sul posto di lavoro non risparmiano neanche questa categoria. Così questa mattina i sindacati di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno organizzato uno sciopero con presidio davanti alla sede di Sicindustria, in Piazza Cavallotti.

“I lavoratori hanno pagato un prezzo alto”

Federmeccanica e Assistal hanno respinto le richieste contenute nella piattaforma presentata dai sindacati. “Siamo in piazza perché purtroppo il rinnovo del contratto nazionale non c’è stato. Dopo l’ipotesi di piattaforma che era stata approvata dal 98% dei lavoratori metalmeccanici e dopo mesi di trattativa, Federmeccanica ha pensato bene di rigettare le nostre richieste che si riparavano su 11 punti e hanno presentato una contro piattaforma. Noi chiediamo un recupero salariale. Abbiamo chiesto 280 € per una situazione giustamente inflattiva. I lavoratori hanno pagato un prezzo alto. Inoltre chiediamo anche la riduzione dell’orario di lavoro. Sul territorio messinese purtroppo stiamo vivendo una situazione tragica. Dobbiamo riacquisire i nostri spazi in modo tale e soprattutto il nostro contratto. Chiediamo a Federmeccanica e Assistal di riaprire il tavolo della trattativa in modo da portare avanti le istanze dei lavoratori”, spiega il segretario generale Uilm Messina Giovanni Mirabile.

“Non hanno ricevuto le tredicesime”

Aggiunge Daniele David, segretario generale Fiom Cgil Messina. “Crisi importanti anche alla raffineria dove già qualche azienda fa fatica a pagare gli stipendi. I lavoratori non hanno ricevuto le tredicesime. C’è una situazione esplosiva, qui nel capoluogo, che riguarda anche la caratteristica navale in cui ci sono aziende che non rispettano il contratto collettivo”.

E sottolinea Giuseppe Crisafulli, segretario generale Fim Cisl Messina: “Abbiamo gli stipendi più bassi nel settore rispetto a tutti gli altri competitor europei. Ci aspettiamo che questa piattaforma sia di nuovo messa in piedi e riconsiderata perché non abbandoneremo mai la lotta per portare dei risultati ai nostri iscritti e al settore metalmeccanico”.