Meteo: il 2022 un altro anno molto caldo per Messina, si chiude con una forte anomalia positiva - Tempostretto

Ecco come gli effetti del cambiamento climatico si ripercuotono anche sullo Stretto

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi meteorologici anche sul messinese e lungo l’area dello Stretto di Messina. Dopo un inverno che ha visto diversi episodi di freddo, gran parte dell’anno, in modo particolare l’estate e l’autunno, è stato caratterizzato dal continuo ingresso di masse d’aria molto calde, d’estrazione subtropicale continentale, che hanno fatto impennare la temperatura media annuale. Per l’ennesimo anno di fila in riva allo Stretto la temperatura media mensile è stata superiore di circa +1°C rispetto alla media climatologica dell’ultimo secolo.

Chiaro sintomo di come il cambiamento climatico corre anche alle nostre latitudini, influenzando pure la nostra quotidianità. Da segnalare, infine, la forte riduzione dei giorni di pioggia, mentre al contempo sono più che triplicati gli eventi di precipitazioni intense (rovesci e temporali), in spazi temporali molto ristretti. Basti pensare ai temporali di fine agosto che hanno interessato l’estrema zona nord della città, con accumuli di oltre 100 mm in meno di 12 ore. Altra conseguenza del cambiamento climatico che galoppa.