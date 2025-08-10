 Michele Ainis al corteo no ponte: "Un'operazione calata dall'alto, ci voleva un referendum" VIDEO

Michele Ainis al corteo no ponte: “Un’operazione calata dall’alto, ci voleva un referendum” VIDEO

Marco Olivieri

Michele Ainis al corteo no ponte: “Un’operazione calata dall’alto, ci voleva un referendum” VIDEO

Tag:

domenica 10 Agosto 2025 - 07:00

Il costtituzionalista ieri era nella "sua" Messina alla manifestazione. "Non è stata ascoltata la voce dei territori con una consultazione sull''opera"

MESSINA – Il costituzionalista Michele Ainis al corteo no ponte nella “sua” Messina. Ecco il suo pensiero “In un sabato pomeriggio estivo, e fa molto caldo, il fatto che ci siano diverse migliaia di persone a manifestare una resistenza contro quest’opera la dice lunga su un’esigenza che non è stata raccolta. E che avrebbe dovuto esserlo. Ovvero, fare precedere questa decisione da un referendum. Da una forma di consultazione e di dibattito pubblico”.

Conclude l’ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’università di Roma Tre, editorialista a livello nazionale, saggista e scrittore: “Questo non è avvenuto. È una decisione calata dall’alto. E la popolazione di questo territorio, come può, fa sentire la sua voce. Ed è importante”.

In più occasioni, Ainis ha dichiarato che per lui lo “lo Stretto di Messina è una fonte costante d’ispirazione”, soprattutto per i suoi romanzi. Con “quei paesaggi marini che sono i miei paesaggi, da siciliano e da messinese”-

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Editoria in Sicilia, Schifani: “A settembre ripresenteremo la norma”
Il tribunale concede altro tempo all’Acr Messina per la ristrutturazione del debito
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED